Сегодня , 20 июня, около 9:00 российские войска обстреляла Константиновку Донецкой области. В результате вражеского удара погиб мужчина, также получила ранения женщина . Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, передает УНН со ссылкой на Суспільне Донбас .

Попадание было в пригород, там дачные дома. Мужчина 1955 года рождения погиб, женщина 1959 года рождения получила ранения. Армия рф применила авиабомбу"КАБ-500" - заявил Горбунов.

По его словам, в результате атаки один дом разрушен, еще три повреждены.

Дополнение

российские войска 19 июня обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли двое мирных жителей - Роскошного и Торецка. Кроме того, четыре человека получили ранения. 20 июня под утро россияне ударили по Николаевке, предварительно - без пострадавших.