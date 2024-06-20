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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6144 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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БМ-27 «Ураган»

Ворог за добу атакував 16 населених пунктів Донеччини: двоє загиблих, четверо поранених

Київ • УНН

 • 29889 перегляди

Двоє мирних жителів загинули і четверо отримали поранення в результаті обстрілу російськими військами 16 населених пунктів в Донецькій області, в результаті чого були пошкоджені житлові будівлі, інфраструктура і цивільні об'єкти.

Ворог за добу атакував 16 населених пунктів Донеччини: двоє загиблих, четверо поранених

російські війська 19 червня обстріляли 16 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого загинуло двоє мирних жителів - Розкішного та Торецька. Крім того, четверо людей отримали поранення. 20 червня під ранок росіяни вдарили по Миколаївці, попередньо - без постраждалих. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі 

Протягом доби правоохоронці зафіксували  2107 обстрілів Донеччини з боку рф.

Під ворожим вогнем перебували міста Залізне, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, Часів Яр, селища Зарічне, Курахівка, Нью-Йорк, Північне, Райгородок, Шевченко, села Дачне, Дружба, Острівське, Розкішне.

Руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів -  44 житлових будинки, амбулаторія, фельдшерський пункт,  СТО, заклад освіти, заклад культури, автотранспорт, комунікації.

Розкішне окупанти накрили з РСЗВ "Торнадо С" - вбили цивільну особу, пошкодили 12 приватних осель.

У Торецьку внаслідок артобстрілу загинула людина, пошкоджено приватний и багатоквартирний будинки.

Ворог за добу бив по Харківщині КАБами, з авіації та артилерії: один загиблий, п'ятеро постраждалих20.06.24, 09:02 • 35242 перегляди

П’ять ударів витримало Північне, яке росія обстріляла двома авіабомбами "КАБ-250" та артилерією. Поранено мирного жителя, пошкоджено 2 багатоквартирних і 5 приватних будинків.

По Залізному війська рф завдали авіаудар бомбою "КАБ-250" - є поранений, руйнувань зазнали 16 приватних будинків і об’єкт інфраструктури.

Одну людину травмовано в Часовому Яру та одну – в Нью-Йорку.

Крім того, сьогодні під ранок росіяни вдарили по Миколаївці, попередньо - без постраждалих.

На Миколаївщині вночі знищили три "шахеди", ворог завдав ракетний та артилерійські удари20.06.24, 09:21 • 26781 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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