Ворог за добу атакував 16 населених пунктів Донеччини: двоє загиблих, четверо поранених
Київ • УНН
Двоє мирних жителів загинули і четверо отримали поранення в результаті обстрілу російськими військами 16 населених пунктів в Донецькій області, в результаті чого були пошкоджені житлові будівлі, інфраструктура і цивільні об'єкти.
російські війська 19 червня обстріляли 16 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого загинуло двоє мирних жителів - Розкішного та Торецька. Крім того, четверо людей отримали поранення. 20 червня під ранок росіяни вдарили по Миколаївці, попередньо - без постраждалих. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Протягом доби правоохоронці зафіксували 2107 обстрілів Донеччини з боку рф.
Під ворожим вогнем перебували міста Залізне, Красногорівка, Курахове, Селидове, Торецьк, Часів Яр, селища Зарічне, Курахівка, Нью-Йорк, Північне, Райгородок, Шевченко, села Дачне, Дружба, Острівське, Розкішне.
Руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів - 44 житлових будинки, амбулаторія, фельдшерський пункт, СТО, заклад освіти, заклад культури, автотранспорт, комунікації.
Розкішне окупанти накрили з РСЗВ "Торнадо С" - вбили цивільну особу, пошкодили 12 приватних осель.
У Торецьку внаслідок артобстрілу загинула людина, пошкоджено приватний и багатоквартирний будинки.
Ворог за добу бив по Харківщині КАБами, з авіації та артилерії: один загиблий, п'ятеро постраждалих20.06.24, 09:02 • 35242 перегляди
П’ять ударів витримало Північне, яке росія обстріляла двома авіабомбами "КАБ-250" та артилерією. Поранено мирного жителя, пошкоджено 2 багатоквартирних і 5 приватних будинків.
По Залізному війська рф завдали авіаудар бомбою "КАБ-250" - є поранений, руйнувань зазнали 16 приватних будинків і об’єкт інфраструктури.
Одну людину травмовано в Часовому Яру та одну – в Нью-Йорку.
Крім того, сьогодні під ранок росіяни вдарили по Миколаївці, попередньо - без постраждалих.
На Миколаївщині вночі знищили три "шахеди", ворог завдав ракетний та артилерійські удари20.06.24, 09:21 • 26781 перегляд