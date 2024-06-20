российские войска 19 июня обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли двое мирных жителей - Роскошного и Торецка. Кроме того, четыре человека получили ранения. 20 июня под утро россияне ударили по Николаевке, предварительно - без пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

В течение суток правоохранители зафиксировали 2107 обстрелов Донетчины со стороны рф.

Под вражеским огнем находились города Железное, Красногоровка, Курахово, Селидово, Торецк, Часов Яр, поселки Заречное, Кураховка, Нью-Йорк, Северное, Райгородок, Шевченко, села Дачное, Дружба, Островское, Роскошное.

Разрушениям подверглись 57 гражданских объектов - 44 жилых дома, амбулатория, фельдшерский пункт, СТО, учебное заведение, учреждение культуры, автотранспорт, коммуникации.

Роскошное оккупанты накрыли из РСЗО "Торнадо С" - убили гражданское лицо, повредили 12 частных домов.

В Торецке в результате артобстрела погиб человек, повреждены частный и многоквартирный дома.

Враг за сутки ударял по Харьковщине КАБами, из авиации и артиллерии: один погибший, пятеро пострадавших

Пять ударов выдержало Северное, которое россия обстреляла двумя авиабомбами "КАБ-250" и артиллерией. Ранен мирный житель, повреждены 2 многоквартирных и 5 частных домов.

По Железному войска рф нанесли авиаудар бомбой "КАБ-250" - есть раненый, разрушениям подверглись 16 частных домов и объект инфраструктуры.

Один человек травмирован в Часовом Яру и один - в Нью-Йорке.

Кроме того, сегодня под утро россияне ударили по Николаевке, предварительно - без пострадавших.

В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда", враг нанес ракетный и артиллерийские удары