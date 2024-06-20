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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг за сутки ударял по Харьковщине КАБами, из авиации и артиллерии: один погибший, пятеро пострадавших

Враг за сутки ударял по Харьковщине КАБами, из авиации и артиллерии: один погибший, пятеро пострадавших

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 06:02  •  3602 просмотра

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19 июня в результате российских обстрелов в Харьковской области один человек погиб и пятеро получили ранения. Враг атаковал с авиации, артиллерии и КАБами.

19 июня в результате обстрелов российскими войсками населенных пунктов Харьковской области один человек погиб, еще пятеро пострадали. россияне атаковали из авиации, артиллерии и КАБами. В частности, поцелили по территории двух лагерей отдыха в Харькове. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки зафиксированы вражеские обстрелы области: 

  • 16: 28 г. Харьков, территория двух лагерей отдыха. В результате обстрела КАБ получил повреждения частный дом, автомобиль. Пострадала женщина.
  •  16:13 Харьковский район, Ольховская община, с. Ольховка. В результате обстрела повреждены 10 частных домов. Пострадал мужчина, погибла женщина.
  •  16:13 Купянский район, Куриловская община, С. Новоосиново. В результате авиационного обстрела повреждена машина, 10 домов. Пострадали женщина и мужчина.
  •  14:40 Чугуевский район с. Хотимля. В результате обстрела БПЛа поврежден частный дом.
  •  16:00 с. Кругляковка Купянский район. в результате авиационного обстрела пострадал мужчина.
  • 11: 15 С. Загрызово Изюмского района. В результате артобстрела повреждены 8 жилых домов.

Дополнение 

Также Синегубов рассказал, что на Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации шесть раз безуспешно атаковали в районах Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении противник предпринял 11 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Кругляковка. Восемь атак врага успешно отражены, продолжаются три боевых столкновения возле Степной Новоселовки.

В Херсонской области ночью уничтожили два "шахеда" и ракету, враг попал по территории ТЦ и элеватора, есть погибший20 июня 2024, 05:17 • 26194 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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