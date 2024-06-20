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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ворог за добу бив по Харківщині КАБами, з авіації та артилерії: один загиблий, п'ятеро постраждалих

Київ • УНН

 • 35242 перегляди

19 червня в результаті російських обстрілів в Харківській області одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення. Ворог атакував з авіації, артилерії та КАБами.

Ворог за добу бив по Харківщині КАБами, з авіації та артилерії: один загиблий, п'ятеро постраждалих

19 червня внаслідок обстрілів російськими військами населених пунктів Харківської області одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. росіяни атакували з авіації, артилерії та КАБами. Зокрема, вгатили по території двох таборів відпочинку у Харкові. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

За словами голови ОВА, минулої доби зафіксовані ворожі обстріли області: 

  • 16:28 м. Харків, територія двох таборів відпочинку. Внаслідок обстрілу КАБ зазнав пошкоджень приватний будинок, автівка. Постраждала жінка.
  •  16:13 Харківський район, Вільхівська громада, с. Вільхівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждав чоловік. Загинула жінка.
  •  16:13 Куп'янський район, Курилівська громада, с. Новоосинове. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено автівку, 10 будинків. Постраждали жінка та чоловік.
  •  14:40 Чугуївський район с. Хотімля. Внаслідок обстрілу БПЛа пошкоджено приватний будинок.
  •  16:00 с. Кругляківка Куп‘янський район. Внаслідок авіаційного обстрілу постраждав чоловік.
  • 11:15 с. Загризове Ізюмського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено 8 житлових будинків.

Доповнення 

Також Синєгубов розповів, що на Харківському напрямку окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська.

На Купʼянському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито, тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки.

На Херсонщині вночі знищили два "шахеди" і ракету, ворог поцілив по території ТЦ і елеватора, є загиблий20.06.24, 08:17 • 44379 переглядiв

Тетяна Краєвська

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