Обстріл рф касетними боєприпасами на Донеччині: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
Три людини загинули і ще четверо, включаючи 14-річного хлопця, були поранені в результаті обстрілу російськими касетними боєприпасами селища в Донецькій області.
Кількість поранених через обстріл військами рф касетними боєприпасами селища на Донеччині зросла до чотирьох, загинуло троє людей, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.
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За даними прокуратури, 20 червня, о 12:20, армія держави-агресора вдарила по території Іллінівської громади Краматорського району, попередньо, касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч".
"У селі Розкішне отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років. Ще четверо людей: чоловіки 32 і 37 років, 57-річна жінка, а також хлопець 14 років дістали мінно-вибухові травми і осколкові поранення", - повідомили у прокуратурі.
Постраждалих від ворожої атаки, як вказано, доставлено до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги.
У результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобіля й газопровід.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Повідомлялося про 3 загиблих і 3 постраждалих через ворожий обстріл касетними боєприпасами у Донецькій області.