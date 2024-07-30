В пределах суток оккупанты нанесли 440 ударов по Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Запорожье подверглось ракетному удару, а Каменское и Лобково стали целями авиационных атак.

Кроме того, 260 беспилотных летательных аппаратов атаковали Беленькое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку. Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка подверглись 9 обстрелам из РСЗО.

В общем, 168 артобстрелов были осуществлены по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

В результате обстрелов поступило 11 сообщений о разрушении жилья, однако информации о пострадавших среди мирных жителей пока нет.

Окупанти завдали 441 удар по 9 населених пунктах Запорізької області