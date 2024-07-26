За сутки российские войска совершили 441 атаку на Запорожскую область, включая авиаудары, атаки БпЛА, обстрелы РСЗО и артиллерии. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но жертв среди мирного населения нет.
В течение суток оккупанты нанесли 441 удар по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
▪️ Войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Малой Токмачке и Каменскому.
▪️ 235 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку.
▪️ 15 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Новоандреевку и Малую Токмачку.
▪️ 185 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Малиновки и Левадного.
Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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