Киев • УНН
Глава Луганской ОГА сообщил об интенсивных обстрелах Невского и Макеевки. Враг применил 95 беспилотников, авиацию и артиллерию, повреждены два дома в Невском.
Председатель Луганской ОГА Артем Лысогор сообщил об интенсивных обстрелах и попытках прорыва на прифронтовых территориях Невского и Макеевки. За последние сутки враг использовал 95 беспилотников, авиацию и артиллерию. В результате обстрелов в Невском повреждены два дома, передает УНН.
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Отмечается, что противник совершил 11 атак возле Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу, пытаясь прорвать оборону ВСУ вблизи Стельмаховки.
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