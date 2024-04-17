За сутки россия обстреляла 4 общины на Черниговщине, зафиксировано 64 взрыва

12 серий ударов из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области нанесли российские войска в течение суток. Об этом сообщили на странице Северная граница. Госпогранслужба в Facebook в суточной сводке 17 апреля, передает УНН.

Детали

"российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток российские войска нанесли 12 серий ударов из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 64 взрыва.

При этом в Новгород-Северской громаде зафиксировано 7 взрывов (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в направлении н.п. Гремяч.

В Семеновской громаде - 32 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Бучки, Лесковщина, Медведевка, Блешня, Прогресс и Карповичи.

В Сновской громаде 23 взрыва (приходи, из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в районе н.п. Елино и Хреновка.

А также в Городнянской громаде зафиксировано 2 взрыва (приходи, из ствольной артиллерии) в районе н.п. Гасичевка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

По меньшей мере 4 человека погибли и 5 получили ранения в результате российского ракетного удара по Чернигову, причем количество жертв, вероятно, будет больше.

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