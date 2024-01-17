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За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 05:30  •  10786 просмотра

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За минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На отдельных направлениях наступательные действия не велись, зафиксировано 6 неудачных обстрелов позиций наших войск.

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 11 атак противника в районах Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григорьевки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 9 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага возле Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 17 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб17 январь 2024, 05:07 • 23037 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
За добу відбулося 98 бойових зіткнень – Генштаб
98 combat engagements took place over the last day - General Staff
Новости по теме

За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На отдельных направлениях наступательные действия не велись, зафиксировано 6 неудачных обстрелов позиций наших войск.

Война •   •  10786 просмотра
За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

Воздушные Силы уничтожили 19 из 20 "шахедов" за ночь

В ночь на 17 января украинские зенитчики сбили 19 из 20 атакующих беспилотников. Враг также нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова.

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Спасатели ликвидировали последствия ночного обстрела по Одесской области

В результате ночного обстрела в Одесской области был поврежден жилой дом и эвакуированы 130 человек. Три человека получили ранения, было задействовано 52 спасателя, на месте развернут мобильный пункт обогрева.

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Спасатели ликвидировали последствия ночного обстрела по Одесской области

Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб

Как сообщается, за один день боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских пункта управления и одну управляемую ракету Х-59. Они также нанесли удары по району, где находился личный состав, вооружение и военная техника противника, истощив его силы вдоль всей линии фронта.

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Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб

На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам

По сообщениям, Россия создает "дома молодежи" в захваченных отелях по всей Украине, используя их как пропагандистские центры для индоктринации подростков о якобы вине Украины в войне и получения прооккупационной поддержки.

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На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам

путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии - ISW

Президент России Путин работает над созданием условий для потенциальной будущей агрессии против стран Балтии с целью ослабить НАТО, говорится в отчете Института исследования войны. Эти агрессивные действия могут быть оправданы под видом "защиты соотечественников".

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путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии - ISW

В россии второй раз за ночь заявили о сбитых ракетах и дронах над Белгородской областью

Министерство обороны России заявляет, что 17 января успешно перехватило четыре ракеты и два беспилотника над Белгородской областью, используя штатные системы противовоздушной обороны.

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17 января во всем мире отмечают День детского изобретательства, отмечая достижения юных изобретателей в истории. Это день также известен подачей первого патента на канатную дорогу в США в 1871 году.

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Население Китая уменьшается второй год

Население Китая сокращается второй год подряд, уменьшившись на 2,08 миллиона человек до 1,40967 миллиарда в 2023 году, что может негативно повлиять на будущий экономический рост.

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Украинские войска сбили 11 беспилотников во время ночной атаки на Одесскую область

Украинские военные сбили 11 беспилотников во время ночной атаки в Одесской области. Обломки и взрывная волна от нескольких беспилотников повредили здания и автомобили, в результате чего три человека получили ранения.

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