За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 11 атак противника в районах Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григорьевки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 9 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага возле Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 17 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб