За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На отдельных направлениях наступательные действия не велись, зафиксировано 6 неудачных обстрелов позиций наших войск.
За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 11 атак противника в районах Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григорьевки, Веселого Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 9 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага возле Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 17 атак.
На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.
Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб17 январь 2024, 05:07 • 23037 просмотров
За сутки произошло 98 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На отдельных направлениях наступательные действия не велись, зафиксировано 6 неудачных обстрелов позиций наших войск.
Воздушные Силы уничтожили 19 из 20 "шахедов" за ночь
В ночь на 17 января украинские зенитчики сбили 19 из 20 атакующих беспилотников. Враг также нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова.
Спасатели ликвидировали последствия ночного обстрела по Одесской области
В результате ночного обстрела в Одесской области был поврежден жилой дом и эвакуированы 130 человек. Три человека получили ранения, было задействовано 52 спасателя, на месте развернут мобильный пункт обогрева.
Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб
Как сообщается, за один день боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских пункта управления и одну управляемую ракету Х-59. Они также нанесли удары по району, где находился личный состав, вооружение и военная техника противника, истощив его силы вдоль всей линии фронта.
На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам
По сообщениям, Россия создает "дома молодежи" в захваченных отелях по всей Украине, используя их как пропагандистские центры для индоктринации подростков о якобы вине Украины в войне и получения прооккупационной поддержки.
путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии - ISW
Президент России Путин работает над созданием условий для потенциальной будущей агрессии против стран Балтии с целью ослабить НАТО, говорится в отчете Института исследования войны. Эти агрессивные действия могут быть оправданы под видом "защиты соотечественников".
В россии второй раз за ночь заявили о сбитых ракетах и дронах над Белгородской областью
Министерство обороны России заявляет, что 17 января успешно перехватило четыре ракеты и два беспилотника над Белгородской областью, используя штатные системы противовоздушной обороны.
17 января: День детей-изобретателей, Международный день канатной дороги
17 января во всем мире отмечают День детского изобретательства, отмечая достижения юных изобретателей в истории. Это день также известен подачей первого патента на канатную дорогу в США в 1871 году.
Население Китая уменьшается второй год
Население Китая сокращается второй год подряд, уменьшившись на 2,08 миллиона человек до 1,40967 миллиарда в 2023 году, что может негативно повлиять на будущий экономический рост.
Украинские войска сбили 11 беспилотников во время ночной атаки на Одесскую область
Украинские военные сбили 11 беспилотников во время ночной атаки в Одесской области. Обломки и взрывная волна от нескольких беспилотников повредили здания и автомобили, в результате чего три человека получили ранения.