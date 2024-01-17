За добу відбулося 98 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, а також здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На окремих напрямках наступальні дії не велися, зафіксовано 6 невдалих обстрілів позицій наших військ.
Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак противника в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.
На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.
Сили оборони знищили 2 пункти управління ворога за добу – Генштаб17.01.24, 07:07 • 109807 переглядiв