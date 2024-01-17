Сили оборони знищили 2 пункти управління ворога за добу – Генштаб
Київ • УНН
Як повідомляється, за один день бойових дій Збройні сили України знищили два ворожі пункти управління та одну керовану ракету Х-59. Вони також нанесли удари по району, де перебував особовий склад, озброєння та військова техніка противника, виснаживши його сили вздовж усієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
- 1 району зосередження особового складу,
- 2 пунктах управління,
- 2 складах боєприпасів противника.
Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Авіація сил оборони завдала 23 удари за добу – Генштаб16.01.24, 07:15 • 28002 перегляди