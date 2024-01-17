Сили оборони знищили 2 пункти управління ворога за добу – Генштаб

Як повідомляється, за один день бойових дій Збройні сили України знищили два ворожі пункти управління та одну керовану ракету Х-59. Вони також нанесли удари по району, де перебував особовий склад, озброєння та військова техніка противника, виснаживши його сили вздовж усієї лінії фронту.