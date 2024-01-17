Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб

Украинские войска сбили 11 беспилотников во время ночной атаки на Одесскую область

Украинские военные сбили 11 беспилотников во время ночной атаки в Одесской области. Обломки и взрывная волна от нескольких беспилотников повредили здания и автомобили, в результате чего три человека получили ранения.