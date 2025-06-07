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За сутки 6 июня на фронте произошло 164 боестолкновения, враг совершил более 4427 атак

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В течение 6 июня на фронте зафиксировано 164 боевых столкновения. Враг нанес 41 авиаудар и применил 1519 дронов-камикадзе, совершив более 4427 обстрелов.

За сутки 6 июня на фронте произошло 164 боестолкновения, враг совершил более 4427 атак

С начала суток 6 июня на фронте произошло 164 боевых столкновения. Враг более 4427 атаковал позиции наших войск и населенных пунктов. Об этом сообщает в своей сводке от 06.06.2025 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 06.06.2025, на российско-украинском фронте зафиксировано 164 боестолкновения.

За сегодня противник, по уточненным данным, нанес один массированный ракетный и 41 авиационный удар, применил при этом 45 ракет и 77 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1519 дронов-камикадзе, осуществил более 4427 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска, Красного Первого и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении противник в течение дня четыре раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка, украинские подразделения отбили все атаки оккупантов.

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Грековка, Колодези и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Редкодуба, Волчьего Яра, Григоровки, Торского и Серебрянского лесничества. 

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили восемь атак противника в районах Курдюмовки, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг провел 12 наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Дылеевка, Клебан-Бык, Торецк и в сторону Александро-Калинового, Русиного Яра, Степановки и Яблоновки.

С начала суток враг 56 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Горехово, Надеевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Полтавка, Проминь, Муравка, Алексеевка. 

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 210 оккупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, десять мотоциклов, 14 беспилотных летательных аппаратов, один терминал спутниковой связи, пять антенн беспилотных летательных аппаратов, кроме того, поврежден один мотоцикл противника

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле, в направлении Дачного, Богатыря. Авиаударам подвергся населенный пункт Ольговское.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки и в сторону Полтавки Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки, до сих пор продолжается еще два боестолкновения. Кроме того, противник наносил авиационные удары по Гуляйполю, Полтавке и Малиновке.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районе Пятихаток и в направлении Павловки. Кроме того, противник нанес авиаудары по Каменскому.

На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Николаевка.

На Курском направлении в целом за сегодня российские оккупанты предприняли 30 попыток продвинуться вперед. Враг нанес семь авиационных ударов и сбросил 15 управляемых авиационных бомб, совершил 157 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре – из реактивных систем залпового огня.

Напомним

Так называемое летнее наступление российской армии скорее всего является продолжением попытки протиснуть украинскую оборону, и эта попытка тянется еще с предыдущих лет. Несмотря на большую группировку возле Сумщины и Харьковщины, основной удар рф направлен на Донецкую область, особенно на Константиновку. Враг пытается прорвать оборону и захватить больше территорий. Аналитики считают, что в рф надеются на прорыв в следующие месяцы, но где именно направит основные усилия армия путина?  О  возможных направлениях этого наступления рассказывает материал издания The Telegraph, передает УНН.  

Россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку в Сумской области и продвинулись возле еще трех населенных пунктов - DeepState 06.06.25, 22:26 • 2818 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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