За добу 6 червня на фронті відбулося 164 боєзіткнення, ворог здійснив понад 4427 атак

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
Ексклюзив
18:07 • 12833 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

17:00 • 43810 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
15:42 • 41509 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Ексклюзив
6 червня, 13:00 • 101745 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні

6 червня, 07:51 • 86747 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

6 червня, 07:09 • 97381 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 133790 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 165960 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 120578 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 101233 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.9м/с
74%
750мм
Популярнi новини

"Павутина" - лише початок: складна протидія рф триватиме, інші операції вже готуються - Washington Post

6 червня, 11:38 • 63549 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

6 червня, 11:45 • 131297 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 96475 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 50913 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 46858 перегляди
Публікації

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 46882 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 50943 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 96502 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

6 червня, 13:00 • 101742 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

6 червня, 11:45 • 131324 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

17:00 • 43799 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 102410 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 146120 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 108263 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 148785 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

За добу 6 червня на фронті відбулося 164 боєзіткнення, ворог здійснив понад 4427 атак

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Протягом 6 червня на фронті зафіксовано 164 бойових зіткнення. Ворог завдав 41 авіаудар та застосував 1519 дронів-камікадзе, здійснивши понад 4427 обстрілів.

За добу 6 червня на фронті відбулося 164 боєзіткнення, ворог здійснив понад 4427 атак

Від початку доби 6 червня на фронті відбулося 164 бойових зіткнення. Ворог понад 4427 атакував позиції наших військ і населених пунктів. Про це інформує у своєму зведенні від 06.06.2025 Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 06.06.2025, на російсько-українському фронті зафіксовано 164 боєзіткнення.

За сьогодні противник, за уточненими даними, завдав одного масованого ракетного та 41 авіаційного удару, застосував при цьому 45 ракет та 77 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1519 дронів-камікадзе, здійснив понад 4427 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська, Красного Першого та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував у районах населених пунктів Зелена Долина, Греківка, Колодязі й у напрямках Нового Миру, Ольгівки, Рідкодуба, Вовчого Яру, Григорівки, Торського та Серебрянського лісництва. 

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили вісім атак противника в районах Курдюмівки, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог провів 12 наступальних дій на позиції наших військ у районах населених пунктів Диліївка, Клебан-Бик, Торецьк та у бік Олександро-Калинового, Русиного Яру, Степанівки і Яблунівки.

Від початку доби ворог 56 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка, Олексіївка. 

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 210 окупантів убитими та пораненими, до того ж знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів, десять мотоциклів, 14 безпілотних літальних апаратів, один термінал супутникового зв’язку, п’ять антен безпілотних літальних апаратів, крім того, пошкоджено один мотоцикл противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили 15 атак окупаційної армії у районах населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, у напрямку Дачного, Багатиря. Авіаударів зазнав населений пункт Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки та у бік Полтавки Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки, дотепер триває ще два боєзіткнення. Крім того, противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю, Полтавці та Малинівці.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника у районі П’ятихаток та у напрямку Павлівки. Крім того, противник завдав авіаударів по Кам’янському.

На Придніпровському напрямку російські окупанти завдали авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Миколаївка.

На Курському напрямку загалом за сьогодні російські окупанти здійснили 30 спроб просунутись уперед. Ворог завдав сім авіаційних ударів та скинув 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 157 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо

Так званий літній наступ російської армії скоріш за все є продовженням спроби протиснути українську оборону, і ця спроба тягнеться ще з попередніх років. Попри велике угруповання біля Сумщини та Харківщини, основний удар рф спрямований на Донецьку область, особливо на Костянтинівку. Ворог намагається прорвати оборону і захопити більше територій. Аналітики вважають, що у рф сподіваються на прорив у наступні місяці, але де саме спрямує основні зусилля армія путіна?  Про  можливі напрямки цього наступу розповідає матеріал видання The Telegraph, передає УНН.  

Росіяни окупували Кіндратівку й Олексіївку на Сумщині та просунулися біля ще трьох населених пунктів - DeepState 06.06.25, 22:26 • 2842 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9