За сутки 158 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где горячее всего - карты

В течение суток 13 апреля на фронте произошло 158 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 128 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 213 управляемых бомб. Кроме этого, совершил около семи тысяч обстрелов, из них 149 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3462 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушовка, Угроиды, Рясное, Осоевка, Великий Прикол, Глыбное Сумской области; Новая Полтавка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Привольное, Червоное, Малиновка, Каменское, Степногорск Запорожской области - рассказали в Генштабе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть артиллерийских средств российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Сергеевки, Катериновки, Редкодуба, Новомихайловки, Зеленой Долины, Грековки, Торского, Ямполовки и Нового.

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часового Яра и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку неподалеку населенных пунктов Торецк, Озаряновка, Дружба и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Котлино, Новосергеевка, Богдановка, Андреевка и в сторону Старой Николаевки, Зверового, Удачного и Александрополя.

На Новопавловском направлении враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений с противником в районах Новополя, Новоселки, Привольного, Вольного Поля и Шевченко.

На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательные действия в районах Степового, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении агрессор совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 18 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 58 управляемых авиабомб, а также совершил 505 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 18 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, 13 апреля российские войска потеряли 1310 солдат и 19 танков. Общие потери врага с 24.02.22 достигли 933980 человек.

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