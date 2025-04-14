За добу 158 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше - карти

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 12888 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 49583 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 30568 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 35579 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 43741 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 82017 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 75386 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34974 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60237 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108596 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 59409 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 75454 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 41102 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 21273 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 15425 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 49593 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 76400 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 82024 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 75392 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 177697 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 41846 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 26060 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 27319 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 28884 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 31321 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

За добу 158 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше - карти

Київ • УНН

 • 3962 перегляди

Протягом 13 квітня на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Ворог завдав 128 авіаційних ударів та залучив 3462 дрони-камікадзе.

За добу 158 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше - карти

Протягом доби 13 квітня на фроті відбулося 158 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 128 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько семи тисяч обстрілів, з них 149 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3462 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лісне, Миропільське, Петрушівка, Угроїди, Рясне, Осоївка, Великий Прикіл, Глибне Сумської області; Нова Полтавка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Привільне, Червоне, Малинівка, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області

- розповіли у Генштабі.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і шість артилерійських засобів російських загарбників.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського, Ямполівки та Нового.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік населених пунктів Торецьк, Озарянівка, Дружба та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки, Звірового, Удачного і Олександрополя.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 боєзіткнень із противником у районах Новополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та Шевченка.

На Оріхівському напрямку ворог проводив чотири наступальні дії у районах Степового, Щербаків та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив дві невдалі спроби просунутися вперед.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 58 керованих авіабомб, а також здійснив 505 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, 13 квітня російські війська втратили 1310 солдатів та 19 танків. Загальні втрати ворога з 24.02.22 сягнули 933980 осіб.

Зеленський: без рішучих дій війна може вийти за межі України14.04.25, 04:08 • 4009 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77