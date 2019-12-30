За год Воздушные силы получили 12 летательных аппаратов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В этом году благодаря выполнении Государственного оборонного заказа в авиационных воинских частей в этом году поступило 12 модернизированных летательных аппаратов, а также появилось другое оборонное оснащение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
“Благодаря стабильному финансированию и успешному выполнению Государственного оборонного заказа в авиационных воинских частей в этом году поступило 12 модернизированных летательных аппаратов”, — сказал командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов.
Он также добавил, что зенитные ракетные войска получили три новейшие и модернизированные образцы техники, а ряд зенитных ракетных комплексов прошли капитальный ремонт.
“Радиотехнические бригады существенно пополнили боеспособность новейшими и модернизированными образцами радиотехнической техники”, — добавил Сергей Дроздов.
Командующий Воздушных сил также сообщил, что в 2019 году Воздушные силы впервые выполняли боевые стрельбы в автоматизированном режиме.
Напомним, в 2019 году в войска поставили более 7 тыс. единиц вооружения и техники.