У 2019 році у війська поставили понад 7 тис. одиниць озброєння і техніки - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У 2019 році у війська поставлено понад 7 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Про це на брифінгу щодо оборонних закупівель розповів заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, передає кореспондент УНН.
"Підсумки 2019 року статистично такі: за результатами використання тих ресурсів і виконання завдань державного оборонного замовлення у війська поставлено 7 434 одиниці озброєння і військової техніки", - сказав Петренко.
За його словами, це приблизно 700 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, близько 500 одиниць бронетанкової і автомобільної техніки, 90 літальних апаратів різних типів, 5 бойових катерів і кораблів та близько 700 зразків озброєння військової техніки.
"Важливим є той факт, що ми нарощуємо темпи постачання у війська саме сучасної і нової (техніки – ред.). Звичайно, що треба підтримувати технічну здатність, те що ми маємо, але важливо рухатися з технологічним процесом. І у військах у 2019 році надійшла значна кількість різних типів озброєння військової техніки, які є новими", - зазначив Петренко.
Як повідомляв УНН раніше, у 2019 році підприємства “Укроборонпрому” виконали 98% державного оборонного замовлення.