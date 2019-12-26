Український ОПК прозвітував про виконання державного оборонного замовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У 2019 році підприємства “Укроборонпрому” виконали 98% державного оборонного замовлення. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДК.
"Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", на 98% виконали зобов'язання по виготовленню та ремонту військової техніки перед державою", - вказали у концерні з посиланням на дані про стан виконання обсягів державного оборонного замовлення на кінець 2019 року.
Всього українським військовим, як зазначається, було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової та модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів та агрегатів (станом на 20 грудня 2019 року).
Так, систем радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв’язку і навігації, за даними ДК, було передано 474 одиниці; 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння; 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки; 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання; 3179 високоточного озброєння та боєприпасів.
Також повідомляється, що авіаремонтні підприємства “Укроборонпрому” та "Львівський бронетанковий завод" виконали ДОЗ достроково. Також команді Концерну вдалося відновити зірваний контракт з постачання БТР-4Е в рамках держзамовлення.
“Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова”, як зазначається, уже передало Міноборони 12 бронетранспортерів з 45 БТР-4Е, передбачених контрактом вартістю 1,5 млрд грн.
"У 2019 році підприємства, що входять до складу Концерну, уклали 45 державних контрактів на виготовлення та модернізацію озброєння та військової техніки (ОВТ) на суму 7,5 млрд грн", - додали в Укроборонпромі.
Раніше у ГПУ створили робочу групу для протидії злочинам в оборонній сфері.