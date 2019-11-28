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У ГПУ створили робочу групу для протидії злочинам в оборонній сфері

У ГПУ створили робочу групу для протидії злочинам в оборонній сфері

Київ • УНН

 • 15867 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка наказав створити в Генеральній прокуратурі України міжвідомчу робочу групу для підвищення ефективності протидії злочинам у сфері оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГПУ.

“Наказом генерального прокурора в Генеральній прокуратурі України створено міжвідомчу робочу групу. Мета групи — підвищення ефективності взаємодії з питань запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з управлінням об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, виконанням державного оборонного замовлення, виробництвом, розробленням, модернізацією, ремонтом, обслуговуванням озброєння та військової техніки”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що до робочої групи увійдуть працівники прокуратури, співробітники центрального апарату Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Міністерства оборони України та Державного концерну “Укроборонпром”.

Раніше Рябошапка призначив керівництво департаменту ГПУ у справах Майдану.

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