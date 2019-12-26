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Украинский ОПК отчитался о выполнении государственного оборонного заказа

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. В 2019 году предприятия "Укроборонпрома" выполнили 98% государственного оборонного заказа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГК.

"Предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", на 98% выполнили обязательства по изготовлению и ремонту военной техники перед государством", - указали в концерне со ссылкой на данные о выполнении объемов государственного оборонного заказа на конец 2019 года.

Всего украинским военным, как отмечается, было передано 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов (по состоянию на 20 декабря 2019-го).

Так, систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации, по данным ГК, было передано 474 единицы; 202 единицы ракетно-артиллерийского вооружения; 25 единиц бронетехники, автомобильной и инженерной техники; 9 единиц авиационной техники и оборудования; 3179 высокоточного вооружения и боеприпасов.

Также сообщается, что авиаремонтные предприятия "Укроборонпрома" и "Львовский бронетанковый завод" выполнили ГОЗ досрочно. Также команде Концерна удалось восстановить сорванный контракт по поставке БТР-4Е в рамках госзаказа.

"Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова", как отмечается, уже передало Минобороны 12 бронетранспортеров с 45 БТР-4Е, предусмотренных контрактом стоимостью 1,5 млрд грн.

"В 2019 году предприятия, входящие в состав Концерна, заключили 45 государственных контрактов на изготовление и модернизацию вооружения и военной техники (ВВТ) на сумму 7,5 млрд грн", - добавили в Укроборонпроме.

Ранее в ГПУ создали рабочую группу для противодействию преступлениям в оборонной сфере.

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