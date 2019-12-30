За рік Повітряні сили отримали 12 літальних апаратів

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Цього року завдяки виконанні Державного оборонного замовлення до авіаційних військових частин у цьому році надійшло 12 модернізованих літальних апаратів, а також відбулось інше оборонне оснащення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.