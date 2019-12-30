За рік Повітряні сили отримали 12 літальних апаратів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Цього року завдяки виконанні Державного оборонного замовлення до авіаційних військових частин у цьому році надійшло 12 модернізованих літальних апаратів, а також відбулось інше оборонне оснащення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
“Завдяки стабільному фінансуванню та успішному виконанню Державного оборонного замовлення до авіаційних військових частин у цьому році надійшло 12 модернізованих літальних апаратів”, — сказав командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов.
Він також додав, що зенітні ракетні війська отримали три новітні та модернізовані зразки техніки, а ряд зенітних ракетних комплексів пройшли капітальний ремонт.
“Радіотехнічні бригади суттєво поповнили боєздатність новітніми та модернізованими зразками радіотехнічної техніки”, — додав Сергій Дроздов.
Командувач Повітряних сил також повідомив, що у 2019 році Повітряні сили вперше виконували бойові стрільби у автоматизованому режимі.
Нагадаємо, у 2019 році у війська поставили понад 7 тис. одиниць озброєння і техніки.