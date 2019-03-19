За год почти 90 тыс. женщин жаловались на домашнее насилие

"На протяжении 2018 года в Национальную полицию Украины поступило 89500 заявлений, сообщений от женщин о совершенных правонарушениях и другие события, связанные с домашним насилием", - сообщили в ведомстве.



Всего в течение прошлого года на домашнее насилие жаловалось более 115000 украинцев.



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Как сообщал УНН, за прошлый год на горячую линию общественной организации "Ла Страда-Украина" поступило 22542 звонки, почти все они касаются предупреждения домашнего насилия.