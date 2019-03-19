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За рік майже 90 тис. жінок скаржились на домашнє насильство

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. За 2018 рік до поліції звернулось 89,5 тисяч українок зі скаргами на домашнє насильство. Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції України у відповідь на запит журналіста УНН.

За рік майже 90 тис. жінок скаржились на домашнє насильство

“Впродовж 2018 рік до Національної поліції України надійшло 89,5 тисяч заяв, повідомлень від жінок про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством ”, - повідомили у відомстві.

Загалом впродовж минулого року на домашнє насильство скаржилось понад 115 тисяч українців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого року півтори тисячі дітей скаржились на домашнє насильство

Як повідомляв УНН, за минулий рік на гарячу лінію громадської організації "Ла Страда-Україна" надійшло 22 542 дзвінки, майже всі вони стосуються попередження домашнього насильства.

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