За рік майже 90 тис. жінок скаржились на домашнє насильство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За 2018 рік до поліції звернулось 89,5 тисяч українок зі скаргами на домашнє насильство. Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції України у відповідь на запит журналіста УНН.
“Впродовж 2018 рік до Національної поліції України надійшло 89,5 тисяч заяв, повідомлень від жінок про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством ”, - повідомили у відомстві.
Загалом впродовж минулого року на домашнє насильство скаржилось понад 115 тисяч українців.
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Як повідомляв УНН, за минулий рік на гарячу лінію громадської організації "Ла Страда-Україна" надійшло 22 542 дзвінки, майже всі вони стосуються попередження домашнього насильства.