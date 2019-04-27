За пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства

Так, в период с 2013 по 2018 годы зарегистрировано 15 236 уголовных производств по статье 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства.

Больше всего этих производств зарегистрировано в 2013 году - 8814.



По данным прокуратуры, в последующие годы их количество стремительно уменьшалось - в 2014 зарегистрировано 2566 уголовных производств по доведению до самоубийства, а в 2018 - их количество уже составляло 637 производств.



Добавим, что за три месяца 2019 открыто 127 уголовных производств по ст. 120 УК Украины.



Напомним, 5 марта 2018 Президент ввел в действие уголовную ответственность за содействие совершению самоубийства.



7 марта 2018 года он вступил в силу.