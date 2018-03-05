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Президент увів у дію кримінальну відповідальність за доведення до самогубства

Президент увів у дію кримінальну відповідальність за доведення до самогубства

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон №4088, який передбачає до 3 років обмеження або позбавлення волі за сприяння у вчиненні самогубства. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України, передає УНН.

Так, Президент підписав Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства)

Зокрема, про внесення зміни до статті 120 Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної
відповідальності за сприяння вчиненню самогубства.

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“Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства, — карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк”, — йдеться у тексті документа.

Закон набуде чинності наступного дня після офіційної публікації в парламентській газеті “Голос України”.

 

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