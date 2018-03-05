Президент ввел в действие уголовную ответственность за доведение до самоубийства

Так, Президент подписал проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства).

В частности, о внесении изменения в статью 120 Уголовного кодекса Украины относительно установления уголовной

ответственности за содействие совершению самоубийства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество самоубийств среди военных в 2017 году уменьшилась на 20% - Генштаб

"Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, которые противоречат его воли, склонение к самоубийству, а также других действий, способствующих совершению самоубийства, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок", - говорится в тексте документа.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации в парламентской газете "Голос Украины".