Президент ввел в действие уголовную ответственность за доведение до самоубийства
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №4088, который предусматривает до 3 лет ограничения или лишения свободы за содействие в совершении самоубийства. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.
Так, Президент подписал проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства).
В частности, о внесении изменения в статью 120 Уголовного кодекса Украины относительно установления уголовной
ответственности за содействие совершению самоубийства.
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"Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, которые противоречат его воли, склонение к самоубийству, а также других действий, способствующих совершению самоубийства, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок", - говорится в тексте документа.
Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации в парламентской газете "Голос Украины".