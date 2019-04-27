За п’ять років в Україні зафіксовано понад 15 тис. випадків доведення до самогубства
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За п’ять років в Україні зафіксовано понад 15 тис. випадків доведення до самогубства. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Так, у період з 2013 по 2018 роки зареєстровано 15 236 кримінальних проваджень за статтею 120 Кримінального кодексу України – доведення до самогубства.
Найбільше цих проваджень зареєстровано у 2013 році – 8814.
За даними прокуратури, у наступні роки їх кількість стрімко зменшувалася – у 2014 зареєстровано 2566 кримінальних проваджень щодо доведення до самогубства, а у 2018 – їх кількість вже становила 637 проваджень.
Додамо, що за три місяці 2019 року відкрито 127 кримінальних проваджень за ст. 120 КК України.
Нагадаємо, 5 березня 2018 року Президент увів у дію кримінальну відповідальність за сприяння вчиненню самогубства.
7 березня 2018 року він набув чинності.