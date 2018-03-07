Набув чинності закон про відповідальності за доведення до суїциду

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні набув чинності закону України, яким вносяться зміни до кримінального кодексу України у частині відповідальності за доведення до самогубства, пише УНН.

Закон вносить зміни до статті 120 Кримінального кодексу та встановлює, що доведення до самогубства або до спроби суїциду в результаті жорстокого поводження, шантажу, примусу до протиправних дій, систематичного приниження людської гідності, караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Напередодні документ був опублікований в офіційному виданні.

Очікується, що відтепер можна будет притягти до відповідальності осіб, які підштовхують до вчинення самогубства зокрема через соціальні мережі. Під дію закону потрапляють і адміністратори так званих “груп смерті”, яких за оцінками кіберполіції у 2017 році налічувалося понад 500. Україна входить до десятки країн з найвищим рівнем самогубств

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