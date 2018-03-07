Вступил в силу закон о ответственности за доведение до суицида

Закон вносит изменения в статью 120 Уголовного кодекса и устанавливает, что доведение до самоубийства или до попытки суицида в результате жестокого обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям, систематического унижения человеческого достоинства, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Накануне документ был опубликован в официальном издании.

Ожидается, что теперь можно будет привлечь к ответственности лиц, которые подталкивают к совершению самоубийства в частности через социальные сети. Под действие закона попадают и администраторы так называемых "групп смерти", которых по оценкам киберполиции в 2017 году насчитывалось более 500. Украина входит в десятку стран с самым высоким уровнем самоубийств.