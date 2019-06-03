За пять лет в Украине зафиксировано около 18 тыс. случаев незаконного проникновения в жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. За последние пять лет в Украине зафиксировано около 18 тыс. случаев незаконного проникновения в жилище. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, за последние пять лет в Украине зарегистрировали 17 798 уголовных производств по ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища).
Больше всего производств за пять лет зарегистрировано в 2016 году - 4816, а меньше всего их зарегистрировали в 2014 году - 2518.
В прошлом году в Украине зарегистрировано 3852 уголовных производств о нарушении неприкосновенности жилища.
За четыре месяца 2019 зарегистрировали 1389 производств.
Отметим, согласно статье 162 Уголовного кодекса Украины, нарушение неприкосновенности жилища предполагает, в частности, незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, а также незаконное проведение в них осмотра или обыска.
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