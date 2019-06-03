За п’ять років в Україні зафіксовано близько 18 тис. випадків незаконного проникнення до житла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. За останні п’ять років в Україні зафіксовано близько 18 тис. випадків незаконного проникнення до житла. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, за останні п’ять років в Україні зареєстрували 17 798 кримінальних проваджень за ст. 162 КК України (порушення недоторканості житла).
Найбільше проваджень за п’ять років зареєстровано у 2016 році – 4816, а найменше їх зареєстрували у 2014 році – 2518.
У минулому році в Україні зареєстровано 3852 кримінальних проваджень щодо порушення недоторканості житла.
За чотири місяці 2019 року зареєстрували 1389 проваджень.
Зазначимо, відповідно до статті 162 Кримінального кодексу України, порушення недоторканості житла передбачає, зокрема, незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи, а також незаконне проведення в них огляду чи обшуку.
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