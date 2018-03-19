За пять лет украинские стартапы привлекли 400 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение последних пяти лет украинским стартапам удалось привлечь более 400 млн долларов. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук, представляя Украину на Первом украинском-израильском инновационном форуме, передает УНН со ссылкой на Минэкономразвития.
“Сегодня в Украине примерно 2 тысячи стартапов, и это число постоянно растет. В 2016 году в Украине было заключено 87 инвестиционных соглашений с украинскими инновационными компаниями, что на 32% больше показателя 2015 года. Всего за последние 5 лет украинским стартапам удалось привлечь более 400 млн долларов”, - сказал он.
Таким образом, по его словам, у Украины есть все необходимые ингредиенты, чтобы стать страной с инновационной экономикой.
Напомним, в июле 2018 года в Украине заработает Фонд развития инноваций.