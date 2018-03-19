За п'ять років українські стартапи залучили 400 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом останніх п'яти років українським стартапам вдалося залучити понад 400 млн доларів. Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук, представляючи Україну на Першому українсько-ізраїльському інноваційному форумі, передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.
“Сьогодні в Україні приблизно 2 тисячі стартапів, і це число постійно зростає. У 2016 році в Україні було укладено 87 інвестиційних угод з українськими інноваційними компаніями, що на 32% більше за показник 2015 року. Загалом за останні 5 років українським стартапам вдалося залучити понад 400 млн доларів”, — сказав він.
Таким чином, за його словами, Україна має усі необхідні інгредієнти, щоб стати країною з інноваційною економікою.
Нагадаємо, у липні 2018 року в Україні запрацює Фонд розвитку інновацій.