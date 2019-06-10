За пять месяцев этого года "Нафтогаз" заплатил в госбюджет 47,9 млрд грн

Поступления от предприятий Группы "Нафтогаз" составили более 15,9% общих доходов государственного бюджета за пять месяцев 2019 года.

Группа "Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2018 фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 137 800 000 000 грн.



Как сообщал УНН, в НАК "Нафтогаз Украины" указали, что заявление российского "Газпрома" о скидках на газ в 25% оценить трудно, поскольку российская сторона не указала, какую цену предлагает снизить, и считают предложение "Газпрома" менее привлекательным, чем цены, доступные на европейском рынке.