За пять месяцев этого года "Нафтогаз" заплатил в госбюджет 47,9 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. По оперативным данным за январь - май 2019 Группа "Нафтогаз" заплатила в государственный и местные бюджеты около 47,9 млрд грн налогов и сборов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Нафтогаза".
Поступления от предприятий Группы "Нафтогаз" составили более 15,9% общих доходов государственного бюджета за пять месяцев 2019 года.
Группа "Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2018 фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 137 800 000 000 грн.
Как сообщал УНН, в НАК "Нафтогаз Украины" указали, что заявление российского "Газпрома" о скидках на газ в 25% оценить трудно, поскольку российская сторона не указала, какую цену предлагает снизить, и считают предложение "Газпрома" менее привлекательным, чем цены, доступные на европейском рынке.