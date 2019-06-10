За п’ять місяців цього року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 47,9 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. За оперативними даними за січень - травень 2019 року Група "Нафтогаз" сплатила до державного та місцевих бюджетів близько 47,9 млрд грн податків та зборів. Про це УНН повідомили у прес-службі "Нафтогазу".
Надходження від підприємств Групи "Нафтогаз" склали більше 15,9% загальних доходів державного бюджету за п’ять місяців 2019 року.
Група "Нафтогаз" залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2018 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 137,8 млрд грн.
Як повідомляв УНН, у НАК "Нафтогаз України" вказали, що заяву російського "Газпрому" щодо знижки на газ в 25% оцінити важко, оскільки російська сторона не зазначила, яку саме ціну пропонує знизити, і вважають пропозицію "Газпрому" менш привабливою, ніж ціни, доступні на європейському ринку.