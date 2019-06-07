"Нафтогаз": неясно, яку саме ціну "Газпром" пропонує знизити на 25%

КИЇВ. 7 червня. УНН. У НАК "Нафтогаз України" вказали, що заяву російського "Газпрому" щодо знижки на газ в 25% оцінити важко, оскільки російська ціна не зазначила, яку саме ціну пропонує знизити, і вважають пропозицію "Газпрому" менш привабливою, ніж ціни, доступні на європейському ринку. Про це УНН повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз України".