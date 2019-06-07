"Нафтогаз": неясно, яку саме ціну "Газпром" пропонує знизити на 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У НАК "Нафтогаз України" вказали, що заяву російського "Газпрому" щодо знижки на газ в 25% оцінити важко, оскільки російська ціна не зазначила, яку саме ціну пропонує знизити, і вважають пропозицію "Газпрому" менш привабливою, ніж ціни, доступні на європейському ринку. Про це УНН повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз України".
"Нинішню заяву "Газпрому" оцінювати складно, тому що неясно, яку саме ціну він пропонує знизити на 25% і на яких умовах", - заявили в прес-службі.
У "Нафтогазі" вважають, що наразі пропозиція "Газпрому" виглядає менш привабливо, ніж ціни, доступні Україні на європейському ринку.
"Запрошуємо російську сторону на тристоронні переговори. Ми розуміємо, що домовленість про продовження транзиту через Україну важливіша для "Газпрому", ніж відновлення прямих поставок", - повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, раніше у компанії заявили, що Україна готова до переговорів з Росією щодо газу, але виключно в тристоронньому форматі, а будь-які нові контракти України і РФ повинні укладатися на основі європейських норм і з повагою до рішень міжнародних арбітражів.
Як повідомляв УНН, сьогодні в "Газпромі" заявили, що готові почати переговори щодо поставок російського газу в Україну за ціною на 25% нижчою за нинішню.