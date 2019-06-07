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6 марта, 19:19 • 136013 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143903 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 129924 просмотра

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"Нафтогаз": неясно, какую именно цену "Газпром" предлагает снизить на 25%

"Нафтогаз": неясно, какую именно цену "Газпром" предлагает снизить на 25%

Киев  •  УНН

 • 10211 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В НАК “Нафтогаз Украины” заявление российского “Газпрома” относительно скидки на газ в 25% оценить затрудняются, так как российская цена не указала, какую именно цену предлагает снизить, а также считают предложение “Газпрома” менее привлекательным, чем цены, доступные на европейском рынке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украина”.

“Нынешнее заявление "Газпрома“ оценивать сложно, т.к. неясно, какую именно цену он предлагает снизить на 25% и на каких условиях”, — заявили в прес-службе.

В “Нафтогазе” считают, что на данный момент предложение “Газпрома” выглядит менее привлекательно, чем цены, доступные Украине на европейском рынке.

“Приглашаем российскую сторону на трехсторонние переговоры. Мы понимаем, что договоренность о продолжении транзита через Украину важнее для "Газпрома“, чем возобновление прямых поставок”, — сообщили в прес-службе.

Напомним, ранее в компании заявили, что Украина готова к переговорам с Россией по газу, но исключительно в трехстороннем формате, а любые новые контракты Украины и РФ должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей.

Как сообщал УНН, сегодня в “Газпроме” заявили, что готовы начать переговоры по поставкам российского газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней.

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