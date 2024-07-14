За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений на разных участках фронта, горячее всего было вблизи Новоалександровки на Покровском направлении.
За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений на фронте. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
- На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
- На Купянском направлении количество атак за сутки составило 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки
- На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз неподалеку Грековки, Макеевки и Тернов.
- На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Раздоловки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки.
- На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, в районах Григорьевки, Часового Яра, Клещеевки и Андреевки.
- На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Торецка.
- На Покровском направлении наши защитники отбили 40 штурмовых действий в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.
- На Кураховском направлении Силы обороны отбили 16 атак у Красногоровки, Константиновки, Карловки и Победы, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
- На Времовском направлении враг совершил 18 штурмов наших позиций неподалеку Урожайного, Водяного, Макарова, Большой Новоселки и Константиновки.
- На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели в районах Малой Токмачки и Казачьих Лагерей.
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