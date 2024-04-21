За прошедшие сутки враг обстрелял 5 населенных пунктов Луганщины

За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии, минометов и беспилотников Стельмаховку, Грековку, Куземеновку, Макеевку и Невское. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации, передает УНН.

Враг активизировался на Купянском направлении. Имея поддержку с воздуха, россияне дважды попытались проверить нашу оборону на прочность - безрезультатно. Не имеют оккупанты успехов и в Белогоровке, хотя штурмуют ее практически ежедневно, - заявил Лисогор.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли артиллерийские и минометные удары по Стельмаховке и Грековке.

Куземовка, Макеевка и Невское страдали от минометных попаданий и беспилотников. В то время, когда оккупанты отчитываются о достижениях в сфере здравоохранения, жители так называемой "лнр" доказывают обратное. Уверены, что уровень оказания медицинской помощи становится катастрофически низким даже в Луганске. Гражданское население обделено вниманием врачей. К примеру, пациентам выписывают лекарства, поставок которых на оккупированную территорию Луганщины не осуществляется. Их нельзя приобрести в аптеке даже при наличии больших средств. Только заказ из РФ и длительное ожидание, - отметили в ОВА.

Кроме того, оккупанты усилили проверки лиц, которые пытаются выехать из Северодонецка или вернуться туда. Тщательно просматривали документы, личные вещи и чемоданы. Останавливают выборочно, потому что некоторые перевозчики имеют привилегии россиян.

Напомним

В течение субботы, 20 апреля, от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области два человека получили ранения: в Красногоровке и Очеретино.