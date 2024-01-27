За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте - Генштаб

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  177636 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  203573 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  188619 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  197485 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  199645 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  170785 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156400 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Новости по теме

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте - Генштаб

Генеральный штаб Украины сообщил о 98 боевых столкновениях вдоль линии фронта за прошедшие сутки. Украинские войска отбили атаки на разных участках фронта, при этом враг продолжает наступать, несмотря на значительные потери.

Война •   •  22460 просмотра
За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте - Генштаб

США нанесли новый удар по Йемену

Американские военные нанесли воздушный удар по Йемену 27 января, нацелившись на противокорабельную ракету Хути, которая была готова к запуску и представляла угрозу для коммерческих судов и кораблей ВМС США в регионе Красного моря.

Новости Мира •   •  20270 просмотра
США нанесли новый удар по Йемену

Нескольких сотрудников ООН подозревают в причастности к нападению ХАМАС 7 октября

Несколько сотрудников БАПОР находятся под следствием по подозрению в причастности к нападению ХАМАС в Израиле 7 октября. Это заставило Агентство ООН немедленно разорвать их контракты и начать расследование для установления фактов и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Новости Мира •   •  17928 просмотра
Нескольких сотрудников ООН подозревают в причастности к нападению ХАМАС 7 октября

США одобрили продажу F-16 Турции

Государственный департамент США санкционировал потенциальную продажу 40 новых истребителей F-16 и модернизационных комплектов для существующего парка F-16 Турции на сумму 23 миллиарда долларов. Это произошло вскоре после того, как Турция ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Параллельно Греция получит 40 истребителей F-35 с целью сбалансировать отношения между двумя союзниками по НАТО.

Новости Мира •   •  15906 просмотра
США одобрили продажу F-16 Турции

Международный день портвейна, День обмена семенами. Что еще можно отметить 27 января

Сегодня отмечается Международный день портвейна - португальского вина, появление которого, как ни странно, связано с политикой.

УНН Lite •   •  15535 просмотра
Международный день портвейна, День обмена семенами. Что еще можно отметить 27 января

Евросоюз осудил применение смертной казни с использованием азота в США

ЕС осудил США за казнь Кеннета Юджина Смита в Алабаме с помощью газа азота. ЕС выступает против смертной казни во всех случаях как нарушения права на жизнь и человеческое достоинство.

Новости Мира •   •  15689 просмотра
Евросоюз осудил применение смертной казни с использованием азота в США

Бойцы ССО уничтожили вражескую БМП, которая обстреливала правый берег Херсонщины

Украинские спецназовцы с помощью беспилотников уничтожили российскую боевую машину пехоты БМП-2 и антенну связи в Херсонской области. БМП-2 обстреливала украинские позиции на правом берегу области. Спецназовцы также сбили российский флаг, развевающийся на антенне.

Война •   •  20003 просмотра
Бойцы ССО уничтожили вражескую БМП, которая обстреливала правый берег Херсонщины

Дания выделит Украине $8,7 миллиона на поддержку борьбы с коррупцией

Дания выделит $8,75 млн на поддержку антикоррупционных усилий Украины в рамках Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине. Об этом объявил министр иностранных дел Дании во время визита в Украину.

Политика •   •  19969 просмотра
Дания выделит Украине $8,7 миллиона на поддержку борьбы с коррупцией

На Марсе нашли остатки древнего озера

Марсоход НАСА Perseverance обнаружил остатки древних озер в кратере Хересо на Марсе, подтвердив предыдущие теории о том, что эта территория когда-то была заполнена водой и могла поддерживать микробную жизнь. Марсоход использовал радар, проникающий в почву, чтобы обнаружить осадочные озерные отложения под землей.

Технологии •   •  19166 просмотра
На Марсе нашли остатки древнего озера

В Украине на четверть выросло количество ДТП - полиция

Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине выросло на 25% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В этом году в авариях погибло более 3 000 человек, причем превышение скорости стало причиной более половины смертельных ДТП.

Общество •   •  17292 просмотра
В Украине на четверть выросло количество ДТП - полиция