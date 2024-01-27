За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте - Генштаб

За сутки произошло 98 боевых столкновений на передовой. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 13 атак врага возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 8 атак оккупантов вблизи Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направленииу Силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак захватчиков неподалеку Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Червоного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 380 тысяч