За прошедшие сутки произошло 73 боевые столкновения - Генштаб
Киев • УНН
Украинские войска отбили 73 вражеские атаки на разных направлениях, выдержали ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы, удерживая позиции и нанося врагу потери.
За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 6 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отбили атаку противника возле Клищеевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили 9 атак врага.
На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак у Роботино и западнее Вербового Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий.
Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Силы обороны Украины нанесли врагу 7 авиаударов - Генштаб11 январь 2024, 05:12 • 46426 просмотров
За прошедшие сутки произошло 73 боевые столкновения - Генштаб
Украинские войска отбили 73 вражеские атаки на разных направлениях, выдержали ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы, удерживая позиции и нанося врагу потери.
Силы обороны Украины нанесли врагу 7 авиаударов - Генштаб
Украинские военные нанесли 7 авиационных ударов по местам сосредоточения противника и уничтожили ракету Х-59, а также нанесли удары по военным целям ракетными войсками.
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