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za-proshedshie-sutki-proizoshlo-73-boevikh-stolknovenii-genshtab

За прошедшие сутки произошло 73 боевые столкновения - Генштаб

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 05:27  •  51651 просмотра

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Украинские войска отбили 73 вражеские атаки на разных направлениях, выдержали ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы, удерживая позиции и нанося врагу потери.

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 6 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили атаку противника возле Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили 9 атак врага.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак у Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны Украины нанесли врагу 7 авиаударов - Генштаб11 январь 2024, 05:12 • 46426 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Протягом минулої доби відбулося 73 бойові зіткнення - Генштаб
Over the last day 73 combat engagements took place - General Staff
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За прошедшие сутки произошло 73 боевые столкновения - Генштаб

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