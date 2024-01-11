За прошедшие сутки произошло 73 боевые столкновения - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 6 атак оккупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили атаку противника возле Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили 9 атак врага.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак у Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны Украины нанесли врагу 7 авиаударов - Генштаб