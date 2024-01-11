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Протягом минулої доби відбулося 73 бойові зіткнення - Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 73 бойові зіткнення - Генштаб

Київ • УНН

 • 120593 перегляди

Українські війська відбили 73 ворожі атаки на різних напрямках, витримали ракетні, авіаційні та артилерійські обстріли, утримуючи позиції та завдаючи ворогу втрат.

Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника біля Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники протягом минулої доби відбили 9 атак ворога.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дії.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони України завдали ворогу 7 авіаударів за добу – Генштаб11.01.24, 07:12 • 118906 переглядiв

Лілія Подоляк

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