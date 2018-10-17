По программе "Доступное жилье" государство компенсирует до половины стоимости квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. По программе "Доступное жилье" государство компенсирует от 30% до половины стоимости квартиры, которую выберет участник. Об этом сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный, передает корреспондент УНН.
“Граждане, которые соответствуют критериям программы, имеют право на 30% безвозвратной поддержки или субсидии от государства. Граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а при этом еще являются внутренними переселенцами или участниками АТО, с прошлого года имеют право на 50% такой государственной или местной помощи на приобретение жилья”, — отметил он.
По его словам, размер государственной поддержки рассчитывается в соответствии с нормативной площади, которая рассчитывается для каждой семьи отдельно из расчета 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.
При этом он добавил, что размер государственной поддержки зависит, соответственно, от площади квартиры, умноженной на стоимость квадратного метра и показателя льготы — 30% или 50%.
Как сообщал УНН, решение о возобновлении программы приветствовали в строительной отрасли.
В частности, президент “ХК ”Киевгорстрой“ Игорь Кушнир положительно оценил правительственное решение о возобновлении программы ”Доступное жилье“. Комментируя обновленную программу, президент Игорь Кушнир отметил, что “Киевгорстрой” всегда поддерживал и будет поддерживать любые усилия государства, направленные на то, чтобы как можно больше людей имели собственное жилье.
“Мы анализируем те изменения, которые ввел Кабмин — это и больший выбор недвижимости: как в домах, возводимых, так и в уже сданных, и более широкие кредитные возможности за счет привлечения государственных банков, и расширена категория участников программы, к которым добавились вынужденные переселенцы и участники АТО. Все эти новации увеличивают шансы людей на собственное жилье. В целом, восстановление действия государственных жилищных программ говорит об укреплении экономики, которая сегодня уже может позволить финансово поддержать людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и, в целом, о развитии страны”, - сказал Игорь Кушнир.
Напомним, 10 октября Кабинет министров Украины принял решение, которое разблокирует финансирование программы “Доступное жилье”.
Согласно внесенным в программу “Доступное жилье” изменениям, ее участники смогут самостоятельно выбирать квартиру и банк, в котором будут обслуживаться.