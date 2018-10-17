По программе "Доступное жилье" государство компенсирует до половины стоимости квартиры

“Граждане, которые соответствуют критериям программы, имеют право на 30% безвозвратной поддержки или субсидии от государства. Граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а при этом еще являются внутренними переселенцами или участниками АТО, с прошлого года имеют право на 50% такой государственной или местной помощи на приобретение жилья”, — отметил он.

По его словам, размер государственной поддержки рассчитывается в соответствии с нормативной площади, которая рассчитывается для каждой семьи отдельно из расчета 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

При этом он добавил, что размер государственной поддержки зависит, соответственно, от площади квартиры, умноженной на стоимость квадратного метра и показателя льготы — 30% или 50%.

Как сообщал УНН, решение о возобновлении программы приветствовали в строительной отрасли.

В частности, президент “ХК ”Киевгорстрой“ Игорь Кушнир положительно оценил правительственное решение о возобновлении программы ”Доступное жилье“. Комментируя обновленную программу, президент Игорь Кушнир отметил, что “Киевгорстрой” всегда поддерживал и будет поддерживать любые усилия государства, направленные на то, чтобы как можно больше людей имели собственное жилье.

“Мы анализируем те изменения, которые ввел Кабмин — это и больший выбор недвижимости: как в домах, возводимых, так и в уже сданных, и более широкие кредитные возможности за счет привлечения государственных банков, и расширена категория участников программы, к которым добавились вынужденные переселенцы и участники АТО. Все эти новации увеличивают шансы людей на собственное жилье. В целом, восстановление действия государственных жилищных программ говорит об укреплении экономики, которая сегодня уже может позволить финансово поддержать людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и, в целом, о развитии страны”, - сказал Игорь Кушнир.

Напомним, 10 октября Кабинет министров Украины принял решение, которое разблокирует финансирование программы “Доступное жилье”.

Согласно внесенным в программу “Доступное жилье” изменениям, ее участники смогут самостоятельно выбирать квартиру и банк, в котором будут обслуживаться.