Доступне житло: що чекає українців у новій програмі

"Ми забезпечуємо 30% компенсації придбання доступного житла від держави або місцевих бюджетів та 50% компенсації для внутрішньо-переселених осіб і учасників АТО. Запроваджуємо можливість для учасників програми придбати вже готове житло від забудовника. Знижуємо необхідний рівень середньомісячного доходу для сім’ї, яка потребує поліпшення житлових умов, з 5-ти до 3-х розмірів середньомісячної заробітної плати у підрахунку на одну особу відповідно до регіону. Та, найголовніше – впроваджуємо прозоре інформування, через сайт Держмолодьжитла про учасників програми та тих, хто отримує державну підтримку", - зазначив міністр.



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Відповідно до внесених змін, учасники програми зможуть самостійно вибирати майбутнє житло – в тому числі готове від забудовника, а також банк, в якому будуть обслуговуватись. Крім того, Зубко пообіцяв неупереджений розподіл коштів між регіонами – пропорційно кількості населення, спрощення та полегшення доступу до державного кредитування. Крім того, відтепер, згідно з новими правилами, буде діяти заборона на відчуження житла протягом 3-х років після придбання за пільговими програмами. Також обмежена вартість 1 м квадратного – вона не має перевищувати граничну (опосередковану, помножену на коефіцієнт для відповідного регіону).



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Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, на засіданні уряду була прийнята постанова щодо Порядку забезпечення громадян доступним житлом та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.