Доступное жилье: что ждет украинцев в новой программе

"Мы обеспечиваем 30% компенсации приобретения доступного жилья от государства или местных бюджетов и 50% компенсации для внутренне перемещенных лиц и участников АТО. Вводим возможность для участников программы приобрести уже готовое жилье от застройщика. Снижаем необходимый уровень среднемесячного дохода для семьи, которая нуждается в улучшении жилищных условий, с 5-ти до 3-х размеров среднемесячной заработной платы в подсчете на душу населения в соответствии с регионом. Но, самое главное - внедряем прозрачное информирование через сайт Госмолоджилья про участников программы и тех, кто получает государственную поддержку", - отметил министр.



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Согласно внесенным изменениям, участники программы смогут самостоятельно выбирать будущее жилье - в том числе готовое от застройщика, а также банк, в котором будут обслуживаться. Кроме того, Зубко пообещал беспристрастное распределение средств между регионами - пропорционально численности населения, упрощения и облегчения доступа к государственному кредитованию. Кроме того, отныне, согласно новым правилам, будет действовать запрет на отчуждение жилья в течение 3-х лет после приобретения по льготным программам. Также ограничена стоимость 1 м квадратного - она ​​не должна превышать предельную (опосредованную, умноженную на коэффициент для соответствующего региона).



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Напомним, сегодня, 10 октября, на заседании правительства было принято постановление относительно порядка обеспечения граждан доступным жильем и Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.