Уряд ухвалив рішення щодо розблокування фінансування програми "Доступне житло"

"Рішення ухвалено", - сказав Прем’єр України Володимир Гройсман.

Так, за словами Народного депутата Наталії Веселової, на 2018 рік бюджетом закладено 100 млн грн на реалізацію програми.

"На сьогодні жодної копійки з цих грошей не використано. Тому прийняття змін до постанов розблокує фінансування програми "Доступне житло", - повідомила вона.

За її словами, якщо програму зараз буде розблоковано, то "близько 300 сімей до кінця року зможуть скористатись програмою та придбати собі житло".



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