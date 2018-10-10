Уряд ухвалив рішення щодо розблокування фінансування програми "Доступне житло"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке розблокує фінансування програми "Доступне житло", передає кореспондент УНН.
"Рішення ухвалено", - сказав Прем’єр України Володимир Гройсман.
Так, за словами Народного депутата Наталії Веселової, на 2018 рік бюджетом закладено 100 млн грн на реалізацію програми.
"На сьогодні жодної копійки з цих грошей не використано. Тому прийняття змін до постанов розблокує фінансування програми "Доступне житло", - повідомила вона.
За її словами, якщо програму зараз буде розблоковано, то "близько 300 сімей до кінця року зможуть скористатись програмою та придбати собі житло".
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