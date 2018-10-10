Правительство приняло решение о разблокировании финансирования программы "Доступное жилье"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение, которое разблокирует финансирование программы "Доступное жилье", передает корреспондент УНН.
"Решение принято", - сказал Премьер Украины Владимир Гройсман.
Так, по словам народного депутата Натальи Веселовой, 2018 год бюджет заложено 100 млн грн на реализацию программы.
"На сегодняшний день ни копейки из этих денег не использовано. Поэтому принятие изменений в постановления разблокирует финансирование программы "Доступное жилье", - сообщила она.
По ее словам, если программу сейчас будет разблокировано, то "около 300 семей до конца года смогут воспользоваться программой и приобрести себе жилье".
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